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02:41, 24 июля 2025Россия

Больше тысячи машин скопились в очереди на Крымском мосту

Перед Крымским мостом скопились в очереди больше тысячи автомобилей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Больше тысячи машин скопилось в очереди на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал, информирующий о ситуации на объекте.

Отмечается, что в очереди со стороны Тамани более двух часов стоят 665 автомобилей. «В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств», — говорится в сообщении.

21 июля также сообщалось, что более тысячи транспортных средств скопились в очереди перед Крымским мостом.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев может нанести удар по Крымскому мосту с помощью американских ракет ATACMS с дальностью 300 километров, если будет принято такое решение.

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