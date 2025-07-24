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02:00, 24 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о желании Украины оттянуть переговоры с Россией

Депутат Рады Дмитрук: Киев оттягивает переговоры, чтобы продлить существование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на YouTube-канале заявил о желании Украины оттянуть переговоры с Россией с целью продлить свое существование.

По его словам, любой переговорный процесс должен привести к тому, что «должна быть реализована легальная власть на Украине». Дмитрук добавил, что киевский режим находится в глубоком кризисе. Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют лихорадочные перестановки в кабинете министров. Депутат считает, что ни один представитель Киева не способен вести государственные дела.

«Конец режима неизбежен. Чуть раньше или чуть позже. Управление внутри страны сыпется во всех направлениях», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле. Главы делегаций России и Украины на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет.

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