Джоли и Деппа заподозрили в тайном романе

Radar Online: Актер Джонни Депп тайно встречается с Анджелиной Джоли

Американский актер Джонни Депп тайно встречается со своей коллегой Анджелиной Джоли. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

По данным источника, пара устраивает свидания в заведениях Лондона и Лос-Анджелеса. Актеры выбирают тихие места для встреч и ведут себя спокойно, чтобы не привлекать внимание фанатов и СМИ.

«Они встречаются в шикарных ресторанах и тихих клубах. Уже много лет их отношения были на грани флирта», — заявили собеседники издания.

Депп и Джоли вместе снялись в фильме «Турист», который вышел на экраны в 2010 году. По словам инсайдеров, с тех пор Джонни хотел завести роман с актрисой. Сообщается, что Джоли также «заинтригована» Деппом, который вызывает у нее «пьянящее чувство».

Ранее Депп заявил, что после развода с актрисой Эмбер Херд стал подопытным кроликом для движения MeToo. Актер отметил, что многие коллеги и близкие люди отвернулись от него, включая агента, работавшего с ним на протяжении 30 лет.