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15:42, 23 июня 2025Культура

Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

Актер Джонни Депп заявил, что стал подопытным кроликом для движения MeToo
Ольга Коровина

Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / Globallookpress.com

Американский актер Джонни Депп заявил, что после развода с актрисой Эмбер Херд стал подопытным кроликом для движения MeToo. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.

62-летний актер прокомментировал судебный процесс против экс-супруги. Депп отметил, что многие коллеги и близкие люди отвернулись от него, включая агента, работавшего с ним на протяжении 30 лет. «Это было больно. Были люди, как минимум трое, которые поступили со мной подло», — пояснил артист.

По мнению Деппа, многие люди из его окружения побоялись его поддержать из-за движения MeToo и страха «отмены» в индустрии. «Я был до MeToo. Я был подопытным кроликом MeToo», — признался он.

Депп и Херд сыграли свадьбу в 2015 году и расстались спустя два года. В 2022-м актер одержал победу в суде, обвинив бывшую жену в клевете из-за статьи, в которой она заявила о домашнем насилии со стороны Деппа. Полученную от актрисы денежную компенсацию он пообещал передать благотворительным фондам.

Известно, что после скандальных судебных заседаний Херд переехала в Испанию. Сообщалось, что в мае 2025-го у нее родилась двойня — дочь Агнес и сын Оушен. Отец детей неизвестен.

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