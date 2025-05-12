Бывшая жена Джонни Деппа родила двойню от неизвестного отца

Бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд родила двойню от неизвестного отца

Бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд родила двойню. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В посте, посвященном Дню матери, она опубликовала фото трех пар ног. В подписи к снимку она написала, что у нее родились дочь Агнес и сын Оушен. «Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на мои проблемы с фертильностью, помогло мне по-иному взглянуть на мою жизнь», — добавила 39-летняя артистка.

В 2021 году у Херд родилась дочь Уна. Отец детей неизвестен.

Херд была замужем за актером Джонни Деппом с 2015 по 2016 год. После того как их брак распался, Депп подал иск против экс-супруги и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждал, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые, по ее словам, она претерпевала во время брака.

В июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Они также постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере 2 миллионов долларов.