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04:24, 12 мая 2025Культура

Бывшая жена Джонни Деппа родила двойню от неизвестного отца

Бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд родила двойню от неизвестного отца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @amberheard

Бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд родила двойню. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В посте, посвященном Дню матери, она опубликовала фото трех пар ног. В подписи к снимку она написала, что у нее родились дочь Агнес и сын Оушен. «Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на мои проблемы с фертильностью, помогло мне по-иному взглянуть на мою жизнь», — добавила 39-летняя артистка.

В 2021 году у Херд родилась дочь Уна. Отец детей неизвестен.

Херд была замужем за актером Джонни Деппом с 2015 по 2016 год. После того как их брак распался, Депп подал иск против экс-супруги и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждал, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые, по ее словам, она претерпевала во время брака.

В июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Они также постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере 2 миллионов долларов.

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