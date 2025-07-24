Экономист предсказал изменение ключевой ставки в России

Экономист Кульбака: Ключевая ставка может опуститься на два процентных пункта

Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 18 процентов на запланированном на 25 июля заседании совета директоров регулятора, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что ее снизят. Мне кажется, что ее могут снизить примерно на два процентных пункта — до 18, едва ли сильно больше. Если ее снизят больше, то это будет означать, что Центральный банк очень сильно политически прогнули, потому что серьезного потенциала для снижения ставки я пока не вижу», — сказал Кульбака.

Он отметил, что делать резкие движения на современных рынках опасно.

О том, что Центробанк в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем июньское, ставшее первым почти за три года (тогда ее опустили с 21 до 20 процентов), заявлял зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Он уточнял, что решение будет приниматься исходя из уверенности в том, что инфляция движется по траектории, обеспечивающей возвращение к показателям в 4 процента в 2026 году.

О перспективах снижения ключевой ставки высказывалась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, до конца года ключевая ставка в России может снизиться более чем на один процент.