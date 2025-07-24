Матвиенко оценила перспективы снижения ключевой ставки в России

Матвиенко: До конца 2025-го ключевая ставка может снизиться более чем на процент

До конца года ключевая ставка в России может снизиться более чем на один процент. Так перспективы смягчения денежно-кредитной политики оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РБК.

По словам сенатора, сейчас в стране сложились все предпосылки для снижения ключевой ставки. Среди них — снижение инфляционного давления, укрепление рубля и ряд других факторов.

«Перспективу я оцениваю положительно. Мне кажется, сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки, причем, мне представляется, до конца года уже не на один процент, а такое поступательное», — пояснила Матвиенко.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин допустил, что на июльском заседании совета директоров Банк России может понизить ключевую ставку до 19 процентов или даже до 18,5 процента. Сейчас нет никаких объективных экономических предпосылок для того, чтобы повышать ставку и даже сохранять ее на уровне 20 процентов. Регулятор либо проявит осторожность и опустит «ключ» на процентный пункт либо согласится на понижение в 1,5 процентных пункта, добавил эксперт.

Аналитик Наталья Мильчакова спрогнозировала, что к концу года ключевая ставка может дойти до 16 процентов. При этом на ближайшем заседании регулятора показатель опустят до 18-18,5 процента годовых.