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11:50, 24 июля 2025Россия

Голая россиянка бросалась на машины, пугала водителей и попала на видео

В Мурино Ленобласти голая женщина бросалась на машины и пугала водителей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Мурино Ленинградской области голая женщина бросалась на машины и пугала водителей. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовала «Фонтанка».

На представленных кадрах видно, как россиянка без одежды взбирается на капот автомобиля. Мужчины в салоне очень удивляются происходящему.

«В Лавриках (деревня в составе Мурино — (прим. "Ленты.ру") все стабильно», — обращали внимание в местных чатах. Была ли задержана гражданка, неизвестно. Водители увели ее с проезжей части, пишет Telegram-канал «Питер Live».

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ворвался в квартиру к 19-летней девушке и совершил неожиданные действия. Горожанка просила незнакомца уйти, но он начал ходить по квартире и осматривать комнаты.

После инцидента девушка и ее молодой человек написали заявление в полицию.

ЖЗЛ
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