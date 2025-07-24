Голая россиянка бросалась на машины, пугала водителей и попала на видео

В Мурино Ленобласти голая женщина бросалась на машины и пугала водителей

В городе Мурино Ленинградской области голая женщина бросалась на машины и пугала водителей. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовала «Фонтанка».

На представленных кадрах видно, как россиянка без одежды взбирается на капот автомобиля. Мужчины в салоне очень удивляются происходящему.

«В Лавриках (деревня в составе Мурино — (прим. "Ленты.ру") все стабильно», — обращали внимание в местных чатах. Была ли задержана гражданка, неизвестно. Водители увели ее с проезжей части, пишет Telegram-канал «Питер Live».

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ворвался в квартиру к 19-летней девушке и совершил неожиданные действия. Горожанка просила незнакомца уйти, но он начал ходить по квартире и осматривать комнаты.

После инцидента девушка и ее молодой человек написали заявление в полицию.