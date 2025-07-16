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20:30, 16 июля 2025Силовые структуры

Неизвестный ворвался к голой россиянке в квартиру и совершил неожиданные действия

В Петербурге мужчина ворвался в квартиру к 19-летней девушке
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ворвался в квартиру к 19-летней девушке и совершил неожиданные действия. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, возлюбленный девушки ушел на работу и забыл закрыть дверь. Хозяйка квартиры решила сходить в душ и услышала, как открывается входная дверь. Когда она вышла из ванной в одной футболке, то увидела незнакомого мужчину, который представился Сергеем и не захотел уходить.

Девушка просила незнакомца уйти, но он начал ходить по квартире и осматривать комнаты. В это время домой вернулся молодой человек. Тогда незнакомец вышел в подъезд и стал кричать на пару, угрожая им. Молодые люди написали заявление в полицию.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе местный житель расправился с супругами в отместку за то, что они сдали его полиции.

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