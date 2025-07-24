Игрок в настольный теннис из РФ раскрыл эмоции иностранцев от его участия в Универсиаде

Игрок в настольный теннис Гребнев: Иностранцы были рады нам на Универсиаде

Российский игрок в настольный теннис Максим Гребнев описал эмоции иностранцев от выступления россиян на Универсиаде в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, все положительно отреагировали на приезд атлетов из России. «Правда, не было ни одного игрока, который бы сказал, что не рад нас видеть. Все были дружелюбны, все улыбались, все хорошо», — заявил Гребнев.

Россиянин добавил, что считает эмоции иностранцев искренними. «Ведь это ребята одного с нами возраста, с которыми мы играли всю жизнь. Вот и все», — отметил Гребнев.

Россиянин на Универсиаде дошел до финала в одиночном разряде. Там он уступил соотечественнику Владимиру Сидоренко и стал серебряным призером соревнований. Турнир завершится 27 июля, россияне выступают на нем в нейтральном статусе.