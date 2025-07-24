Камбоджа открыла огонь по автозаправке в Таиланде

MGR: Камбоджа открыла огонь из БМ-21 по автозаправке с магазином в Тайланде

Камбоджа открыла огонь из БМ-21 по автозаправке с магазином в Тайланде. Об этом сообщает MGR Online.

«В результате инцидента с ракетой БМ-21 не выжило восемь человек. Полиция, военные, представители администрации, пожарные, местные административные органы и медицинские подразделения дежурят, призывая посторонних лиц держаться подальше от зоны инцидента», — говорится в материале.

Уточняется, что удар пришелся по заправочной станции в Бан-Пхуэ, в результате чего начался пожар. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее Таиланд ответил Камбодже на обстрел своих войск ударом истребителей F-16. Шесть самолетов были отправлены для поддержки наземных боевых операций Королевской армии Таиланда.