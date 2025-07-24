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10:18, 24 июля 2025Мир

Камбоджа открыла огонь по автозаправке в Таиланде

MGR: Камбоджа открыла огонь из БМ-21 по автозаправке с магазином в Тайланде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer Cambodia / Reuters

Камбоджа открыла огонь из БМ-21 по автозаправке с магазином в Тайланде. Об этом сообщает MGR Online.

«В результате инцидента с ракетой БМ-21 не выжило восемь человек. Полиция, военные, представители администрации, пожарные, местные административные органы и медицинские подразделения дежурят, призывая посторонних лиц держаться подальше от зоны инцидента», — говорится в материале.

Уточняется, что удар пришелся по заправочной станции в Бан-Пхуэ, в результате чего начался пожар. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее Таиланд ответил Камбодже на обстрел своих войск ударом истребителей F-16. Шесть самолетов были отправлены для поддержки наземных боевых операций Королевской армии Таиланда.

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