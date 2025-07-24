Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:44, 24 июля 2025Ценности

Мать покалеченной в Дубае модели сообщила об угрозах

Мать покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук заявила об угрозах в сообщениях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анна Ковальчук

Анна Ковальчук. Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Мать покалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук Анна Ковальчук сообщила об угрозах. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

Родительница манекенщицы заявила, что получила в Telegram исчезающее сообщение, гласившее: «Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь». По словам женщины, она пережила сильный испуг и переживает за состояние своего пожилого отца и семьи.

Материалы по теме:
«Деньги решают все» Девушки готовы исполнить любые фантазии миллиардеров в Дубае. Как они рискуют жизнью ради сотен тысяч долларов?
«Деньги решают все»Девушки готовы исполнить любые фантазии миллиардеров в Дубае. Как они рискуют жизнью ради сотен тысяч долларов?
30 марта 2025
Изувеченная в Дубае модель дала первое интервью. Она рассказала о вечеринке детей российских и украинских бизнесменов
Изувеченная в Дубае модель дала первое интервью. Она рассказала о вечеринке детей российских и украинских бизнесменов
21 июля 2025

При этом в отправлении указанного послания она подозревает тех, кто изувечил ее дочь. «Я не знаю, что это за люди, у которых безумное количество денег и которые деньгами все меряют, — для них нет человека, нет человечности. Мне страшно», — отметила Ковальчук. Также она добавила, что в связи с данным инцидентом обратилась в норвежскую полицию.

Ранее в июле Мария Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    В России заявили о важности мигрантов для решения проблемы дефицита кадров

    Мать покалеченной в Дубае модели сообщила об угрозах

    Стало известно о массированном ударе ВСУ по российскому региону

    В ДНР рассказали о заходе российских войск в Красноармейск

    Залповый ливень обрушился на Москву

    Telegram начнет оценивать пользователей

    Российские хирурги собрали череп попавшего под артиллерийский обстрел офицера СВО

    Украину предупредили о сокращении финансирования со стороны Запада

    В МИД России высказались о конфликте Таиланда и Камбоджи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости