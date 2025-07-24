Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова

Предложение мэра Львова Андрея Садового об извлечении останков ветеранов Великой Отечественной Войны (ВОВ) является нравственной деградации. Так идею градоначальника назвал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.
«Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев (...) Это абсолютная нравственная деградация», — сказал Мединский.
Ранее Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, на сегодняшний день завершена эксгумация захоронений.