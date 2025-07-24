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00:13, 24 июля 2025Россия

Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова

Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова об останках ветеранов ВОВ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Предложение мэра Львова Андрея Садового об извлечении останков ветеранов Великой Отечественной Войны (ВОВ) является нравственной деградации. Так идею градоначальника назвал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев (...) Это абсолютная нравственная деградация», — сказал Мединский.

Ранее Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, на сегодняшний день завершена эксгумация захоронений.

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