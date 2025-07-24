Мужчин предупредили о последствиях отказа от секса после 50 лет

Уролог Мигель Санчес Энсинас предупредил мужчин, что отказ от секса после 50 лет грозит серьезными последствиями для здоровья. Его слова передает издание La Prensa Grafica.

«У мужчин, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю, в два раза чаще наблюдается эректильная дисфункция по сравнению с теми, кто занимается сексом еженедельно», — заявил Энсинас.

По его словам, регулярная половая жизнь также важна для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, профилактики гормональных и психических нарушений. При этом специалист подчеркнул, что эректильная дисфункция — это проблема не только сексуального характера, она может быть одним из симптомов сахарного диабета и гипертонии.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный заявил, что аденома простаты у мужчин не всегда трансформируется в рак. Тем не менее, по его словам, данное заболевание чревато серьезными осложнениями.