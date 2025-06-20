Врач развеял миф о раке простаты

Уролог Беспрозванный: Аденома не всегда перерождается в рак простаты

К 80 годам аденома простаты есть уже у 90 процентов мужчин, рассказал врач-уролог, андролог Владимир Беспрозванный. Миф о связи этого заболевания с раком простаты он развеял в беседе с «Известиями».

По его словам, аденома не всегда перерождается в рак простаты, поскольку это совершенно разные заболевания. Однако врач призвал помнить, что аденома постоянно прогрессирует и может приводить к тяжелым осложнениями, одно из которых — гидронефроз. При этом заболевании, объяснил Беспрозванный, из-за нарушения оттока мочи атрофируются ткани почек.

Помочь пациентам с этим заболеванием могут операции, которые сейчас можно выполнять с минимальным травматизмом тканей простаты, подчеркнул доктор.

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