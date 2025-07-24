Мужчина попытался доплыть до Испании из Марокко на надувном круге

Семья на яхте спасла мужчину, плывшего на надувном круге из Марокко в Испанию

Мужчина попытался доплыть до Испании из Марокко, используя надувной круг и ласты. Об этом сообщает The Guardian.

Семья отдыхала на яхте у побережья Коста-дель-Соль 16 июля. Яхта обходила нефтяной танкер, когда пассажиры увидели движение на воде. Сначала они подумали, что это птица, но, взяв бинокль, разглядели человека. Видео спасения, опубликованное Испанской королевской ассамблеей капитанов яхт (RAECY), показывает, как изможденный мужчина плывет к судну, а ему бросают спасательный трос.

После подъема на борт мужчине дали воду, одежду и чашку супа. «Мы нашли человека, — говорит один из мужчин в ролике. — Невероятно, как он тут оказался. Все суда проходят далеко от него».

По данным RAECY, мужчина был в гидрокостюме, имел при себе лишь надувной круг и ласты. «Он почти не говорил», — рассказали в организации. Семья направилась в порт Эстепоны, по пути их встретило спасательное судно, которое доставило мужчину в Малагу и передало полиции.

Ранее сообщалось, что на Тайване 58-летний мужчина уснул на надувном круге и провел 19 часов в море. Его доставили в больницу и вскоре отпустили домой.