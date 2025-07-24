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13:12, 24 июля 2025Путешествия

На борту разбившегося Ан-24 находилась семья российских врачей с 14-летним внуком

Shot: На борту разбившегося Ан-24 находилась семья врачей из Тынды
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash

На борту разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 находилась семья российских врачей с 14-летним внуком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Алексей Найденов 40 лет работал в Тынде врачом функциональной диагностики, его жена Галина была акушером-гинекологом. Подробностей о внуке нет.

Ранее сообщалось, что россиянка в последний момент отказалась лететь на Ан-24 и спасла себе жизнь. Марине Авалян перенесла поездку в Тынду из-за болезни внучки, а потому не села в самолет, который 24 июля потерпел крушение.

Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды. Осмотр с воздуха места крушения предварительно показал, что выживших нет. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

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