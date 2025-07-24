На Украине рассказали об увеличении власти Зеленского через военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут использовать военное положение для концентрации власти. Об этом рассказала исполнительный директор украинской неправительственной организации «Агентство законодательных инициатив» Светлана Матвиенко, передает Politico.

Она заметила, что это вызывает опасения по поводу демократических полномочий страны. Матвиенко предупредила, что существует «общая схема злоупотребления властью со стороны правительства путем нарушения правил и процедур».

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ после скандального решения Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем. По его словам, у Зеленского остались два пути: сбежать с ворованными деньгами или «получить пулю в лоб от своих же».

До этого советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение Зеленского по НАБУ уничтожило договоры с Западом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует объяснений. «Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения», — сказал Соскин.