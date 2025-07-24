В Киеве раскрыли международные последствия решения Зеленского по НАБУ

Соскин: Зеленский решением по НАБУ и САП уничтожил договоры с Западом

Решение президента Украины Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уничтожило договоры с Западом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует объяснений. Международные последствия действий политика раскрыл советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения», — сказал Соскин.

Ранее Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.