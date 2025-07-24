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19:22, 24 июля 2025Наука и техника

На Украине заявили о применении российского УМПБ-5

На Украине заявили о применении нового российского боеприпаса УМПБ-5
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mil.ru / wikipedia

Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые применили универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 для удара по цели в Харькове. Об этом заявили на Украине, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что цель поразили двумя высокоточными УМПБ-5, выпущенными с фронтового бомбардировщика Су-34. В Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что дальность пуска нового изделия составила примерно 100 километров.

Официальных данных о существовании модификации УМПБ-5 нет. Базовая версия изделия представляет собой корпус диаметром 300 миллиметров с раскрывающимися крыльями. УМПБ, который несет более 100 килограммов взрывчатого вещества, идет к цели по данным спутниковой системы наведения. Считается, что изделие можно сбрасывать с самолетов и запускать при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

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