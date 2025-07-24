Невестка Виктории Бекхэм опубликовала обнаженное фото

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм опубликовала обнаженное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель запечатлена лежащей в ванне. На размещенном кадре она позирует без одежды и нижнего белья, прикрывая руками и ногами интимные части тела.

Кроме того, знаменитость поделилась совместными с мужем, сыном свекрови Бруклином Бекхэмом, снимками. На них она продемонстрировала фигуру в укороченной майке, а также черном бюстгальтере и шортах.

В апреле Никола Пельц разместила откровенное фото из душа. Тогда она также предстала перед камерой без одежды и нижнего белья.