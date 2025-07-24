Очевидица описала последние минуты Ан-24 перед крушением в Приамурье

360: Очевидица рассказала, что упавший Ан-24 перед крушением летел низко

Жительница Тындинского района Тамара описала последние минуты самолета Ан-24 перед крушением в Приамурье, ее слова приводит 360.ru.

Она отметила, что самолет летел низко. «Я еще подумала, что пилоты облетали что-то, проверяли. Бывает, что кружит самолет, идет проверка каких-то систем аэропорта», — объяснила очевидица.

Летевший низко Ан-24 ее не удивил, так как аэропорт находится совсем рядом. Он издавал громкие звуки, однако, по ее словам, он может так гудеть и при полете.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Предварительно, выживших нет.

Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности.

