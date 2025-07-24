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15:02, 24 июля 2025Путешествия

Один из членов экипажа Ан-24 боялся летать и не верил в возможность дожить до 30

Регнум: Член экипажа разбившегося Ан-24 боялся летать
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Член экипажа, находившийся на борту разбившегося Ан-24 в Амурской области, не верил в возможность дожить до 30 лет из-за страха перед полетами. Об этом ИА «Регнум» рассказала знакомая мужчины.

По данным источника, инженер Алексей Лысенко, занимавшийся техническим обслуживанием самолета, боялся летать. «Он всегда говорил, что на отдых лучше пешком дойдет, чем на самолете. Говорил, что ему не суждено дожить до 30 лет. Не знаю, может, что-то чувствовал. Хотя ему гадалка нагадала свадьбу в 30 лет и детей», — поделилась девушка инженера Яна, отметив, что Лысенко оставался позитивным человеком.

До этого стало известно, что на борту в числе 43 пассажиров находилась годовалая девочка.

Ранее сообщалось, что Ан-24 пропал с радаров при заходе на второй круг в Амурской области и потерпел крушение.

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