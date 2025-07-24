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09:41, 24 июля 2025Путешествия

Самолет Ан-24 с десятками пассажиров на борту пропал с радаров при заходе на второй круг

Самолет Ан-24 пропал с радаров при заходе на второй круг в аэропорту Тында
Алина Черненко

Фото: Viktor Prymachenko / Shutterstock / Fotodom

Самолет Ан-24 с десятками пассажиров на борту пропал с радаров при заходе на второй круг в аэропорту Тында. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что связь с экипажем воздушного судна была утеряна в четверг, 24 июля, около 13:00 по местному времени. Обстоятельства инцидента выясняются. Тындинская транспортная прокуратура совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организовали проверку.

Ранее стало известно, что самолет, пропавший с радаров в Амурской области, был произведен почти 50 лет назад. Сертификат летной годности продлили до 2036 года.

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