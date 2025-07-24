Самолет Ан-24 с десятками пассажиров на борту пропал с радаров при заходе на второй круг в аэропорту Тында. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что связь с экипажем воздушного судна была утеряна в четверг, 24 июля, около 13:00 по местному времени. Обстоятельства инцидента выясняются. Тындинская транспортная прокуратура совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организовали проверку.
Ранее стало известно, что самолет, пропавший с радаров в Амурской области, был произведен почти 50 лет назад. Сертификат летной годности продлили до 2036 года.