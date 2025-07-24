Один из проходящих по делу российского издания полицейских признал вину

Сотрудник полиции из Белгородской области признал вину по делу издания Baza

Сотрудник полиции из Белгородской области признал вину по делу издания Baza. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Селиванов признал вину в получении взятки от сотрудников Telegram-канала Baza.

Правоохранителей, которых подозревают в получении взяток от главного редактора Глеба Трифонова, этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали о проходящих по делу российского издания полицейских.