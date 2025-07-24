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13:25, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Павел Воля похвастался титулом лучшей модели Пензы

Юморист Павел Воля заявил, что стал лучшей моделью Пензы в 1998 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский юморист Павел Воля рассказал, что работал моделью в Пензе. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

Воля рассказал, что в 1990-х сотрудничал с модельными агентствами в Пензе. По словам звезды Comedy Club, благодаря этой работе он получил навыки моделинга, однако карьеру в этой сфере ему построить не удалось.

Также комик вспомнил, что в 1998 году он стал лучшей моделью в Пензе среди мужчин и женщин. «Кто там ходил по улице, если вот это было лучшее на тот момент?» — поиронизировал над титулом Воля. Он также похвастался тем, что за победу получил кожаный ремень марки Lee.

Ранее Воля рассказал, как чуть не утонул в Калининграде. Юморист вспомнил, что лодку, которую он взял в аренду, начала затапливать вода, после того как комик отплыл на ней от берега. Выбраться на сушу Воле помог местный житель.

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