Прокуратура внесла представление новгородскому Минкульту за концерт IOWA

Прокуратура внесла представление Минкульту Новгородской области за концерт IOWA

Прокуратура Новгородской области внесла представление главе Министерства культуры и туризма региона из-за нарушений, допущенных при организации концерта IOWA в Великом Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Концерт группы прошел на площади Победы-Софийской в День защиты детей. Ряд жителей области посчитали наряд певицы Екатерины Иванчиковой (она выступала в комбинезоне) неуместным и оскорбительным и заявили об этом в надзорное ведомство.

«Ненадлежащим образом были выполнены обязанности по защите детей от опасной для здоровья и развития информации во время проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних», — указано в заявлении прокуратуры. В ходе подготовки мероприятия сотрудники «Новгородского областного театрально-концертного агентства» (НОТКА) не учли возрастное ограничение, указанное на афишах, вход на концерт был свободным.