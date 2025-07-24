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09:14, 24 июля 2025Путешествия

Пропавший самолет Ан-24 вылетел с двухчасовой задержкой

Shot: Пропавший самолет Ан-24 вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет Ан-24, пропавший с радаров в Амурской области, вылетел из Благовещенска, где совершал техническую посадку, с двухчасовой задержкой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, воздушное судно вылетело из Хабаровска в 7:36 по местному времени, а в 8:22 приземлилось в Благовещенске. Через час самолет должен был направиться в Тынду, однако вылет произошел только в 11:20.

Примерно в 15 километрах от Тынды самолет не прошел контрольную точку. Как сообщает Telegram-канал, в местном аэропорту сейчас низкая облачность и дождь.

Тем временем в Росавиации рассказали изданию Baza, что поиски Ан-24 «пока результатов не дали».

Самолет Ан-24 с почти пятью десятками людей на борту пропал в Амурской области в четверг, 24 июля. По предварительным данным, на борту было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.

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