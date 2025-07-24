Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:25, 24 июля 2025Бывший СССР

Протестующие в Киеве вспомнили речевку из 2014 года

Протестующие в Киеве скачут и скандируют речевку из 2014 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Стрингер / РИА Новости

Протестующие возле театра имени Франко в Киеве во время акции скакали и скандировали речевку из 2014 года. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что протестующие вспомнили популярную во время Майдана 2014 года речевку «Кто не скачет, тот москаль!» Также собравшиеся молодые люди держали в руках транспаранты. Издание подчеркивает, что прошлой ночью, по данным МВД Украины, возле театра ночевали 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве на акцию протеста против принятого президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, собралось более тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе

    Туристов в Сочи и Адлере эвакуировали на подземную парковку после атаки БПЛА

    Работу ПВО услышали в Сириусе

    В Москве простятся с председателем Верховного суда

    Военкор раскрыл детали обучения бойцов уничтожению БПЛА

    Мужчин предупредили о последствиях отказа от секса после 50 лет

    Учительницу арестовали за секс со школьником

    Открыт неожиданный метод лечения разрушительной болезни памяти

    Депутат Рады заявил о желании Украины оттянуть переговоры с Россией

    В США признали отставание от России в производстве беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости