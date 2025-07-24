Протестующие в Киеве вспомнили речевку из 2014 года

Протестующие в Киеве скачут и скандируют речевку из 2014 года

Протестующие возле театра имени Франко в Киеве во время акции скакали и скандировали речевку из 2014 года. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что протестующие вспомнили популярную во время Майдана 2014 года речевку «Кто не скачет, тот москаль!» Также собравшиеся молодые люди держали в руках транспаранты. Издание подчеркивает, что прошлой ночью, по данным МВД Украины, возле театра ночевали 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве на акцию протеста против принятого президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, собралось более тысячи человек.