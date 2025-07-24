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11:42, 24 июля 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошного наряда Хабиба Нурмагомедова

Боец Хабиб Нурмагомедов вышел в свет в наряде за 132 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Нурлан Сабуров / YouTube

Раскрыта стоимость роскошного наряда российского бойца смешанного стиля (MMA), непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Соответствующую информацию приводят стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram-канале.

Модные эксперты обратили внимание на снимки, на которых спортсмен был запечатлен в однотонном образе. Нурмагомедов вышел в свет в черной свободной футболке Dior за 109 тысяч рублей, спортивных штанах и бейсболке Arc'Teryx Bird Word Trucker Curved за 7 тысяч рублей.

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Помимо этого, она надел белые кроссовки и солнцезащитные очки Carrera 315/S за 16 тысяч руюлей. По данным издания, цена всех изделий составила 132 тысячи рублей.

В июне стала известна стоимость роскошного наряда «человека-лавандового рафа», предпринимателя Николая Василенко. По информации экспертов, которые оценили образ знаменитости, цена всех предметов гардероба составила 818 тысяч рублей.

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