Раскрыты полезные свойства скакалки

Врач-травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков раскрыл полезные свойства скакалки. Его слова приводит «Лента.ру».

Аржаков заявил, что тренировки со скакалкой представляют собой высокоинтенсивную аэробную нагрузку, которая задействует почти все группы мышц и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, что снижает риск сердечных заболеваний. Кроме того, занятия способствуют улучшению гибкости, координации и выносливости.

Врач подчеркнул, что регулярные тренировки со скакалкой помогают сжигать до 500 калорий за 30 минут, что способствует снижению массы тела и формированию мышечного рельефа. Однако занятия со скакалкой имеют противопоказания и связаны с риском травм при неправильной технике — возможны растяжения и боли в суставах. Не рекомендованы прыжки людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также обострениями варикоза.

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