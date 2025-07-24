Развенчан популярный миф о дневной норме шагов

The Lancet: 7000 шагов в день достаточно для улучшения здоровья

Достигать 10 000 шагов ежедневно вовсе не обязательно, чтобы получить значимые преимущества для здоровья. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством профессора Мелоди Динг из Университета Сиднея. Их крупный мета‑анализ, опубликованный в The Lancet Public Health, показал: 7000 шагов в день уже дают почти те же результаты, что и традиционно рекомендуемые 10 000.

Специалисты проанализировали данные 57 исследований, проведенных в 2014–2025 годах в десяти странах, включая Австралию, США, Великобританию и Японию. Их участники носили шагомеры, фитнес‑браслеты и акселерометры, а ученые сравнивали их показатели здоровья при разном количестве шагов.

Выяснилось, что прогулки на 7000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти почти на 47 процентов, а вероятность деменции — на 38 процентов. При этом переход от 7000 к 10 000 шагам добавляет лишь незначительное улучшение. Также отмечено снижение риска сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета 2‑го типа и депрессии.

По словам авторов, эти результаты дают более реалистичную и выполнимую цель для тех, кому тяжело достигать 10 000 шагов. Даже небольшое увеличение активности — например, с 2000 до 4000 шагов — уже заметно улучшает здоровье, а значит, главное — не идеальное число, а движение к прогрессу.

Ранее ученые выяснили, что быстрый шаг может существенно снизить риск нарушений сердечного ритма. Чем выше скорость ходьбы, тем меньше вероятность развития аритмий, включая фибрилляцию предсердий, тахикардию и брадикардию.

