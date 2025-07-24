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20:47, 24 июля 2025Наука и техника

Microsoft назвала самую надежную версию Windows

Microsoft: Windows 11 24H2 — самая надежная ОС в истории
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rizki Bintang Nugraha / Shutterstock / Fotodom

Специалисты корпорации Microsoft назвали самую надежную операционную систему (ОС). Об этом говорится в сообщении блога Windows IT Pro.

По словам топ-менеджера компании Моники Сандху, версия 24H2 — самая надежная операционная система в истории Windows. В компании рассказали, что сделали такой вывод на основе сбора телеметрических данных и сравнения отчетов о неполадках других ОС.

В материале сравнили 24H2 с Windows 10 22H2, которая ранее считалась одной из самой надежных систем Microsoft. Оказалось, что количество сбоев при неожиданных перезагрузках снизилось на 24 процента. Также в компании рассказали, что пользователи начали проводить за экраном критической ошибки BSoD (Blue Screen of Death) 2 секунды, тогда как ранее этот показатель равнялся 40 секундам.

В Microsoft также прокомментировали обновление экрана критической ошибки BSoD, который стал черным вместо синего. «Мы слышали от пользователей, что синий экран визуально отвлекал, часто был бесполезен и раздражал», — заметила Моника Сандху. По ее словам, интерфейс экрана упростили, чтобы он больше соответствовал дизайну Windows 11.

В конце июля корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11, добавив новые инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Так, нейросеть научили сканировать содержимое экрана, чтобы пользователь мог управлять компьютером голосом.

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