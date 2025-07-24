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01:02, 24 июля 2025Экономика

«Росатом» счел недружественные страны виновными в задержке зарплат на стройке АЭС

«Росатом» обвинил недружественные страны в задержке зарплат на стройке АЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Росатом» прокомментировал протест рабочих на стройке АЭС «Аккую» в Турции из-за невыплаченной заработной платы за несколько месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В «Росатоме» объяснили ситуацию блокировкой средств и действиями недружественных стран. Отмечается, что речь идет о государствах, которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли.

По данным пресс-службы, подрядчики пообещали организовать встречи рабочих с руководством субподрядчика для урегулирования ситуации. Также в госкорпорации отметили, что вместе с турецкой стороной ведется работа над возможными решениями и «скорейшим возвращением ситуации в конструктивное русло».

Ранее сообщалось, что в настоящее время идут переговоры с потенциальными покупателями 49-процентной доли «Росатома» в проекте АЭС «Аккую». Возможность такой продажи предусмотрена соответствующим межправительственным соглашением.

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