«Росатом» счел недружественные страны виновными в задержке зарплат на стройке АЭС

«Росатом» обвинил недружественные страны в задержке зарплат на стройке АЭС

«Росатом» прокомментировал протест рабочих на стройке АЭС «Аккую» в Турции из-за невыплаченной заработной платы за несколько месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В «Росатоме» объяснили ситуацию блокировкой средств и действиями недружественных стран. Отмечается, что речь идет о государствах, которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли.

По данным пресс-службы, подрядчики пообещали организовать встречи рабочих с руководством субподрядчика для урегулирования ситуации. Также в госкорпорации отметили, что вместе с турецкой стороной ведется работа над возможными решениями и «скорейшим возвращением ситуации в конструктивное русло».

Ранее сообщалось, что в настоящее время идут переговоры с потенциальными покупателями 49-процентной доли «Росатома» в проекте АЭС «Аккую». Возможность такой продажи предусмотрена соответствующим межправительственным соглашением.