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10:30, 24 июля 2025Экономика

Россия запретила иностранным танкерам загружаться в черноморских портах

Reuters: РФ запретила загружать на Черном море иностранные нефтяные танкеры
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в своих основных черноморских портах. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Запрет на заход в порты на Черном море без разрешения ФСБ фактически остановит экспорт нефти из Казахстана, который в основном осуществляется консорциумом, частично принадлежащим американским энергетическим компаниям. Эта мера может ограничить порядка двух процентов мировых поставок нефти.

Решение ограничить доступ иностранных танкеров приняли после того, как ЕС ввел новые санкции против России и усложнил работу Каспийского трубопроводного консорциума, в число акционеров которого входят Chevron и ExxonMobil. КТК транспортирует нефть по трубопроводу, по которому поставляется более 80 процентов всего казахстанского нефтяного экспорта, а затем через российский терминал «Южная Озереевка».

Прежде правила захода судов в российские порты определяло Министерство транспорта, причем особый порядок прибытия иностранных судов применялся только в случае близкого расположения порта с военно-морской базой. С 21 июля полномочия переданы ФСБ — порядок ужесточен главой государства в соответствии с законом «О военном положении».

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