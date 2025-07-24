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11:29, 24 июля 2025Экономика

Россиянам назвали единственную альтернативу доллару

Минфин: Золото оказалось единственной альтернативой иностранным валютам
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россияне показали стабильный спрос на золото. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Его процитировало агентство ТАСС.

По его словам, физические лица в основном интересуются мерными слитками в 50-100 граммов. Однако есть спрос на килограммовые и даже 12-килограммовые. Комментируя эту тенденцию, он констатировал, что иностранная валюта, в которой все привыкли хранить сбережения, перестала быть надежным способом хранения. Единственной альтернативой оказалось золото.

В конце июня Гознак сообщил, что надеется продать россиянам к концу 2025 года почти тонну золота. Кроме того, там отметили, что продажи этого драгоценного металла растут серьезными темпами, а самыми ходовыми слитками стали 50-100 граммовые. На тот момент стоимость стограммового слитка составляла 850 тысяч рублей.

Между тем некоторые эксперты напоминают, что вложения в золото не следует расценивать как универсальное решение. Цена драгоценного металла подвержена колебаниям, зависящим от множества внешних факторов.

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