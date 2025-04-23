Россиянам дали совет насчет популярного типа вложений

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05:02, 23 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

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Экономист Анисимова: Вложения в золото не являются универсальным решением
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Вложения в золото нельзя рассматривать как универсальное решение, поскольку цены на драгоценный металл подвержены колебаниям, зависящим от множества внешних факторов, рассказала экономист, директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Экономист отметила, что одним из важным факторов покупки драгоценного металла у населения является психологическая составляющая. Золото обладает материальной формой, и наличие у граждан слитков или монет ассоциируется с ощущением большей защищенности по сравнению с виртуальными инвестициями, объяснила она.

Вместе с тем, отметила Анисимова, стоимость драгоценного металла зависит как от монетарной политики крупных центробанков, так и от геополитических рисков. Кроме того, маржа между покупкой и продажей слитков остается значительной, что делает краткосрочные спекуляции в этом сегменте невыгодными, подчеркнула экономист.

Если приобретение золота не связано с намерением держать его в течение нескольких лет, то выгода от такой инвестиции может оказаться сомнительной

Анна АнисимоваЭкономист

С учетом текущей ситуации, вложения в золото в большей степени оправданы для тех, кто ищет средство долгосрочной защиты сбережений, а не возможности быстрого заработка, считает Анисимова.

«Этот инструмент работает на дистанции и требует не столько активного управления, сколько стратегического подхода: покупка во время относительной коррекции и удержание в периоды роста. Именно в таком сценарии золото выполняет ту роль, ради которой на него и обратили внимание миллионы инвесторов по всему миру», — заключила эксперт.

Ранее появился прогноз, что, если золото продолжит дорожать и дойдет до цены 3500-4000 долларов, оно может утратить привлекательность в качестве защитного актива. Заменить данный металл в этом качестве способны серебро и швейцарский франк.

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