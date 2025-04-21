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14:51, 21 апреля 2025Экономика

Аналитик предсказал замену золота другими защитными активами

Аналитик Черновол: Вместо золота защитными активами могут стать серебро и франк
Кирилл Луцюк

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Если цены на золото продолжат расти, то в какой-то момент оно может оказаться слишком дорогим защитным активом. Об этом предупредил научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. Его процитировало РИА Новости.

Как полагает эксперт, заменить в этом качестве данный драгоценный металл могут серебро, замещающие облигации и такие резервные валюты, как швейцарский франк. Подобное развитие событий, по мнению аналитика, возможно, если цена золота дойдет до 3500-4000 долларов за унцию.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 21 апреля, мировые цены на золото взлетели до нового исторического максимума и преодолели рекордную отметку в 3400 долларов за тройскую унцию.

По словам аналитика Николая Дудченко, сегодня государственные ценные бумаги США перестали рассматриваться как привлекательный защитный актив. Их место в этом качестве готовится занять золото.

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