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17:36, 24 июля 2025Путешествия

Россияне съехались на место крушения Ан-24 для оказания помощи

Жители России оказывают помощь на месте крушения самолета Ан-24
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Жители России съехались на место крушения самолета Ан-24 в Амурской области, чтобы оказать помощь сотрудникам экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

По данным источника, родные потерпевших авиакатастрофу пассажиров стараются приблизиться к месту сбора спасателей. Также под Тындой оказывают помощь неравнодушные горожане.

«Узнали о трагедии и приехали сюда, сейчас поедем помогать людям. Трагедия печальная для нашего города, будем помогать, чем можем», — сообщил водитель квадрокоптера.

Ранее сообщалось, что разбившийся в регионе России самолет четыре раза попадал в авиаинциденты. Ан-24 был произведен почти 50 лет назад. Сертификат летной годности продлили до 2036 года.

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