Россиянин пошел в лес и неожиданно нашел «кровоточащее сердце»

Россиянин пошел в лес под Владимиром и нашел «кровоточащее сердце»

Россиянин пошел в лес по грибы и неожиданно нашел там необычное «кровоточащее сердце». Об этом со ссылкой на мужчину сообщили в ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» во «ВКонтакте».

Местный житель направился в лес недалеко от деревни Лобаново. Там же он и заметил необычный гриб в форме сердца, покрытого красными каплями, похожими на кровь.

На самом деле, как отмечается, молодой человек присмотрелся к гиднеллуму Пека, и это вовсе не настоящая кровь на его шляпке. Уникальный и очень редкий для этой местности гриб обычно встречается в Северной Америке или Европе. При этом в последнее время его все чаще стали замечать в России. В частности, как поясняет «Зебра-ТВ», «кровоточащее сердце» видели под Тюменью.

Растет такой гриб под хвойными деревьями и чаще всего среди влажных мхов. Он не ядовит, но и есть его невозможно, так как «кровоточащее сердце» очень горькое.

Ранее тихая охота в лесах под Пензой преподнесла грибникам неожиданный сюрприз — «пальцы дьявола». По внешнему виду гриб похож на оранжево-малиновое пирожное, полностью изъеденное по сторонам. В итоге оказалось, что это Антурус Арчера.

В начале июля также молодой человек нашел под Тверью необычные грибы, похожие на морские кораллы. Позже выяснилось, что это рогатик гроздевой.