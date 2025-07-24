Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:40, 24 июля 2025Моя страна

Россиянин пошел в лес и неожиданно нашел «кровоточащее сердце»

Россиянин пошел в лес под Владимиром и нашел «кровоточащее сердце»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Мишулин / страница ГБУ ВО Дирекция ООПТ во «ВКонтакте»

Россиянин пошел в лес по грибы и неожиданно нашел там необычное «кровоточащее сердце». Об этом со ссылкой на мужчину сообщили в ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» во «ВКонтакте».

Местный житель направился в лес недалеко от деревни Лобаново. Там же он и заметил необычный гриб в форме сердца, покрытого красными каплями, похожими на кровь.

На самом деле, как отмечается, молодой человек присмотрелся к гиднеллуму Пека, и это вовсе не настоящая кровь на его шляпке. Уникальный и очень редкий для этой местности гриб обычно встречается в Северной Америке или Европе. При этом в последнее время его все чаще стали замечать в России. В частности, как поясняет «Зебра-ТВ», «кровоточащее сердце» видели под Тюменью.

Растет такой гриб под хвойными деревьями и чаще всего среди влажных мхов. Он не ядовит, но и есть его невозможно, так как «кровоточащее сердце» очень горькое.

Ранее тихая охота в лесах под Пензой преподнесла грибникам неожиданный сюрприз — «пальцы дьявола». По внешнему виду гриб похож на оранжево-малиновое пирожное, полностью изъеденное по сторонам. В итоге оказалось, что это Антурус Арчера.

В начале июля также молодой человек нашел под Тверью необычные грибы, похожие на морские кораллы. Позже выяснилось, что это рогатик гроздевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    Microsoft назвала самую надежную версию Windows

    Уехавший в Испанию комик назвал себя дебильным русским

    США отозвали переговорную команду из Дохи

    Раскрыта сумма ущерба по делу сотрудников Минобороны

    Автомобиль с россиянином внутри полностью ушел под воду

    Россиянин пошел в лес и неожиданно нашел «кровоточащее сердце»

    Невеста возненавидела роскошное помолвочное кольцо и нарвалась на гнев в сети

    Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО в возрасте 58 лет

    Парикмахера по ошибке приняли за миллиардера и похитили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости