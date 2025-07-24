СК отреагировал на пропажу российского самолета Ан-24 с пассажирами

СК возбудил дело после пропажи пассажирского самолета Ан-24 в Приамурье

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи пассажирского самолета Ан-24 в Приамурье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц»).

По предварительной информации, следовавший рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында самолет Ан-24 пропал с радаров около 13 часов по местному времени. Это произошло при заходе на посадку в аэропорту Тында. Сейчас местонахождения самолета неизвестно. Спасательные службы проводят поисковые мероприятия.

Ранее сообщалось, что судно принадлежит авиакомпании «Ангара». На борту находятся 43 пассажира, пятеро из них — дети. О состоянии людей в Ан-24 ничего не известно. Губернатор региона заявил, что для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства.