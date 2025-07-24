Сменивший гражданство Монсон осудил меняющих гражданство российских спортсменов

Джефф Монсон назвал предателями меняющих гражданство российских спортсменов

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон осудил российских спортсменов, меняющих гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал таких атлетов предателями. «Эти спортсмены должны помнить, что за страна их родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше», — заявил Монсон.

Американец напомнил о том, что сам сменил американское гражданство на российское, отказавшись от паспорта США. «Да, я бы хотел навестить Америку. У меня там семья, взрослые дети, которых хотел бы обнять, поцеловать, сказать "привет". Но жить хочу в России», — отметил он.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.