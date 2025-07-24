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12:09, 24 июля 2025Экономика

Страны Евросоюза договорились об ответных пошлинах на товары США

«Франс Пресс»: Страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары США на 93 млрд евро
Вячеслав Агапов

Фото: Amel Emric / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) одобрили пакет ответных тарифов на товары из США на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. Об этом со ссылкой на источники агентства «Франс Пресс» пишет РИА Новости.

По словам дипломатов, пакет импортных пошлин охватит американские товары на сумму 93 миллиарда евро (109 миллиардов долларов). Они могут вступить в силу уже 7 августа.

Как ранее сообщалось, ЕC и США могут заключить торговое соглашение с пошлинами в размере 15 процентов по аналогии со сделкой, которую президент США Дональд Трамп ранее заключил с Японией. Если соглашение действительно будет принято, стороны договорятся не облагать тарифами некоторые виды продукции, в частности, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Несмотря на обсуждение возможной сделки с США Евросоюз приготовился ввести ответные пошлины вплоть до 30 процентов на самолеты американской компании Boeing, произведенные в США автомобили и бурбон. Кроме того, Германия и Франция призвали использовать против Вашингтона так называемый инструмент широкомасштабных мер против принуждения, который позволит ограничить доступ компаний к европейским госзакупкам и ввести торговые ограничения.

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