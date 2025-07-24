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17:17, 24 июля 2025Спорт

Тренера российских синхронисток удивили оценки подопечных на чемпионате мира

Тренера синхронисток Дорошко и Гайдай Данченко удивили оценки спортсменок на ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Майи Дорошко и Татьяны Гайдай, подвела итоги выступления подопечных, которые на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевали бронзовые медали в произвольной программе. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметила, что ее удивили судейские оценки. «Почему-то очень сильно просели по исполнению. Причем не только в гибриде, на котором Майя допустила ошибку, но и во всех остальных элементах, которые были сделаны идеально», — отметила Данченко.

Дорошко и Гайдай за свое выступление получили 277,1117 балла. Они уступили испанкам Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (282,6087), которые взяли золото, а также вице-чемпионкам мира итальянкам Энрике Пикколи и Лукреции Руджеро (278,7137).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральными флагами.

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