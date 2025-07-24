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13:45, 24 июля 2025Силовые структуры

Участниц скандально известной в России панк-группы отправили под суд

ГП направила в суд дело пяти участниц Pussy Riot о фейках о ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве суд рассмотрит дело в отношении участниц группы Pussy Riot Ольги Борисовой, Дианы Буркот, Алины Петровой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной, обвиняемых в дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре (ГП) России.

По данным ведомства, в декабре 2022 года Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер опубликовали клип на песню и комментарии с фейками о Российской армии. Также Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в Мюнхене выкрикивали лозунги с недостоверными сведениями о действиях ВС РФ в Мариуполе.

Девушки объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Ранее МВД России объявило в розыск адвоката Pussy Riot.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Надежда Толоконникова (признана Минюстом РФ иноагентом) и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.

 

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