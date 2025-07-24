Учительницу арестовали за секс со школьником

KGUN-TV: В США учительницу из Аризоны арестовали за совращение школьника

В США учительница из штата Аризона совратила ученика и занялась с ним сексом. Об этом сообщает KGUN-TV.

38-летнюю Зану Хортон, которая ранее была преподавателем в государственной школе Berean Academy в городе Сьерра-Виста, арестовали в понедельник, 21 июля. Расследование в отношении женщины началось после того, как полиция получила информацию о ее романе с школьником от сотрудников центра содержания малолетних преступников в Финиксе.

Подробности дела пока не разглашаются, однако известно, что следствие шло месяц и завершилось 17 июля. Детективы получили доступ к нескольким электронным письмам, в которых подробно описывались сексуальные отношения между несовершеннолетним и учительницей.

В заявлении администрации образовательного учреждения сказано, что Хортон была уволена сразу же после того, как стало известно о расследовании. Бывшей преподавательнице предъявлены два обвинения в совращении несовершеннолетнего.

Ранее в американском штате Алабама 35-летнюю учительницу обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Женщина была сотрудницей христианской школы North River Christian Academy.