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02:01, 24 июля 2025Из жизни

Учительницу арестовали за секс со школьником

KGUN-TV: В США учительницу из Аризоны арестовали за совращение школьника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: PhillipJR / Shutterstock / Fotodom

В США учительница из штата Аризона совратила ученика и занялась с ним сексом. Об этом сообщает KGUN-TV.

38-летнюю Зану Хортон, которая ранее была преподавателем в государственной школе Berean Academy в городе Сьерра-Виста, арестовали в понедельник, 21 июля. Расследование в отношении женщины началось после того, как полиция получила информацию о ее романе с школьником от сотрудников центра содержания малолетних преступников в Финиксе.

Подробности дела пока не разглашаются, однако известно, что следствие шло месяц и завершилось 17 июля. Детективы получили доступ к нескольким электронным письмам, в которых подробно описывались сексуальные отношения между несовершеннолетним и учительницей.

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В заявлении администрации образовательного учреждения сказано, что Хортон была уволена сразу же после того, как стало известно о расследовании. Бывшей преподавательнице предъявлены два обвинения в совращении несовершеннолетнего.

Ранее в американском штате Алабама 35-летнюю учительницу обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Женщина была сотрудницей христианской школы North River Christian Academy.

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