РИА Новости: Командиры ВСУ берут от $2,4 тыс. за неотправку на фронт

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) берут с подчиненных от 2,4 тысячи долларов за неотправку бойцов на линию боевого соприкосновения. О получаемых командованием взятках рассказал украинский пленный Сергей Литвиненко в беседе с РИА Новости.

«Есть такая возможность "откупиться" от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции. И то же самое за 150, за 100 тысяч можно себе сделать отпуск на три месяца», — рассказал пленный.

Он добавил, что некоторые командиры забирают у бойцов банковские карты и за половину сумма жалования оформляют их как отправленных на передовую. По факту же боец сидит дома и отдыхает, подчеркнул Литвиненко.

Ранее сообщалось, что на Западной Украине сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов) проверяют людей не по реестру, а по спискам заплативших взятку. Как заявил политолог Сергей Гайдай, ему рассказывали про расценки для уклонистов. По его словам, все жители знают эти цены.