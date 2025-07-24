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03:12, 24 июля 2025Путешествия

В аэропорту Сочи отменили ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты, введенные в аэропорту Сочи, отменили
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Ограничения на полеты, введенные ранее в аэропорту Сочи, отменили. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены 23 июля в 23:08. Эта мера была предпринята для обеспечения безопасности полетов.

Позднее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтебазу, расположенную на ФТ. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях и прогулок.

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