В Киеве нашли для ЕС повод не конфисковывать российские активы

Наталуха: Ограничение НАБУ и САП дает ЕС повод не конфисковывать активы РФ

Ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) властями Украины дает Европейскому союзу (ЕС) повод не конфисковывать замороженные активы Российской Федерации. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью Euractiv.

«На вопрос, почему ЕС так критически настроен (к борьбе с антикоррупционными структурами — прим. «Ленты.ру»), он предположил, что это даст Брюсселю повод не арестовывать замороженные российские активы», — говорится в тексте статьи.

Ранее еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос заявила, что решение Киева об ограничении возможностей главных антикоррупционных органов вызвало «серьезную озабоченность» в Брюсселе. Отмечается, что, помимо этого, возмущение Евросоюза вызвали обыски в офисе НАБУ и аресты его сотрудников.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны Владимир Зеленский.