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12:32, 24 июля 2025Экономика

В конфликте между Таиландом и Камбоджей увидели угрозу для домашних собак и кошек

РИА: Конфликт Таиланда и Камбоджи ударит по поставкам кормов для кошек и собак
Вячеслав Агапов

Кадр: TPBS / Reuters

Конфликт Таиланда и Камбоджи может ударить по поставкам кормов для домашних животных. Угрозу для кошек и собак увидели РИА Новости после анализа данных платформы ООН Comtrade.

В 2024 году Таиланд занимал второе место по поставкам кормов — он экспортировал товаров на 2,7 миллиарда долларов (более 10 процентов от общего объема в мире). Опережает показатели азиатской страны только Германия с показателем в 3,3 миллиарда долларов.

Большая часть поставок Таиланда идет в США (порядка трети экспорта), Японию (12 процентов), Австралию и Италию (по 6\ процентов), Малайзию (5 процентов), на Филиппины и в Германию (по 4 процента). В Россию тайские корма почти не поставляют — в 2024 году поставки оценивают на 4,9 миллиона долларов.

Власти четырех тайских провинций, граничащих с Камбоджей, объявили срочную эвакуацию населения на фоне эскалации. В ответ на обстрелы Таиланд нанес удары шестью истребителями F-16 по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи. После 20-минутной воздушной операции все шесть самолетов F-16 благополучно вернулись на базу.

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